NICHOIRS ET CIE Cuisery jeudi 19 février 2026.
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
Présentation de nichoirs, conseil sur leur fabrication et leur installation. Assemblage d’un modèle en salle (choix à faire parmi 3 références). .
