NICHOIRS ET CIE Cuisery

NICHOIRS ET CIE

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Présentation de nichoirs, conseil sur leur fabrication et leur installation. Assemblage d’un modèle en salle (choix à faire parmi 3 références). .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

