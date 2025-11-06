NICK MUKOKO DANS CHRONIC – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

NICK MUKOKO DANS CHRONIC Début : 2025-11-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Nick vous présente son premier One man Chronic . Beau ! Drôle ! Touchant ! Après avoir dansé pour pas mal d’artistes tels que Shym, Tal, Véronic DiCaire, Christophe Maé Arielle Dombasle et la Comédie musicale Disco aux Folies Bergère, Nick Mukoko se lance dans le stand-up en 2014. Il fait ses armes au Paname Art Café et intègre par la suite la troupe du Jamel Comedy Club.

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77