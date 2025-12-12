NICK MUKOKO dans CHRONIC – Jauge bloquée à 72 places – APOLLO THEATRE Paris

NICK MUKOKO dans CHRONIC – Jauge bloquée à 72 places Début : 2026-02-14 à 20:00. Tarif : – euros.

NICK MUKOKO dans CHRONICNick vous présente son premier One man Chronic . Beau ! Drôle ! Touchant !Après avoir dansé pour pas mal d’artistes tels que Shym, Tal, Véronic DiCaire, Christophe Maé, Arielle Dombasle et la Comédie musicale Disco aux Folies Bergère, Nick Mukoko se lance dans le stand-up en 2014. Il fait ses armes au Paname Art Café et intègre par la suite la troupe du Jamel Comedy Club.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75