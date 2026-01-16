NICKEL NICOLE CIE CHEZ CE CHER SERGE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
NICKEL NICOLE CIE CHEZ CE CHER SERGE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques vendredi 10 avril 2026.
Début : 2026-04-10 19:30:00
Un Solo de genre clownesque!
Aujourd’hui Nicole vous offre la possibilité de jouer au traditionnel Chamboultou. Elle promet des cadeaux, et pas de perdants ! Mais Vous n’aurez qu’une seule chance, parce qu’on n’a qu’une seule vie ! Accompagnée de son chien Kiki, partenaire de vie avec qui elle converse, Nicole joue avec le public tel un bonimenteur adroit. A la manière d’une fête foraine, venez goûter l’ambiance de foire où il n’y a qu’une attraction le Chamboultou.
A moins que l’attraction, ce soit elle !
Ce solo est avant tout un hommage au personnage. L’important c’est Nicole. Le chamboultou n’est qu’un prétexte à la voir vivre, dans sa bulle et en complicité avec le public. Nicole est un personnage touchant, drôle et foutraque. Nickel non ?
Distribution
De et avec Julie Boucher .
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10
