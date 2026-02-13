Nickel Nicole – Cie Chez ce cher Serge, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

Nickel Nicole – Cie Chez ce cher Serge Vendredi 10 avril, 19h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T19:30:00+02:00 – 2026-04-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T19:30:00+02:00 – 2026-04-10T20:30:00+02:00

Aujourd’hui Nicole vous offre la possibilité de jouer au traditionnel Chamboultou. Elle promet des cadeaux, et pas de perdants ! Mais « Vous n’aurez qu’une seule chance, parce qu’on n’a qu’une seule vie ! » Accompagnée de son chien Kiki, partenaire de vie avec qui elle converse, Nicole joue avec le public tel un bonimenteur adroit. A la manière d’une fête foraine, venez goûter l’ambiance de foire où il n’y a qu’une attraction : le Chamboultou.

A moins que l’attraction, ce soit elle !

Ce solo est avant tout un hommage au personnage. L’important c’est Nicole. Le chamboultou n’est qu’un prétexte à la voir vivre, dans sa bulle et en complicité avec le public. Nicole est un personnage touchant, drôle et foutraque. Nickel non ?

Distribution : De et avec Julie Boucher

Durée : 55 minutes

Dans le cadre du Printemps du rire 2026.

Petite restauration sur place à partir de 18h et entre les deux spectacles.

Soirée avec double plateau. Deuxième spectacle à 21h : Fidji – La Dépliante Cie.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Solo de genre clownesque printemps du rire théâtre

©Cie Chez ce cher Serge