Nickel Nicole Place du Docteur Bourdongle Nyons

Nickel Nicole

Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons Drôme

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Un solo de rire et d’émotion, proposé dans le cadre de Nyons en Fête et de Nyons en scène.

Clown burlesque

Tout public à partir de 8 ans Durée 55 minutes

Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

A solo of laughter and emotion, presented as part of Nyons en Fête and Nyons en scène.

Burlesque clown

For all ages 8 and up Running time: 55 minutes

German :

Ein Solo voller Lachen und Emotionen, das im Rahmen von Nyons en Fête und Nyons en scène angeboten wird.

Burlesker Clown

Für alle ab 8 Jahren Dauer: 55 Minuten

Italiano :

Un assolo di risate ed emozioni, nell’ambito di Nyons en Fête e Nyons en scène.

Clown burlesco

Per tutti a partire dagli 8 anni Durata: 55 minuti

Espanol :

Un solo de risa y emoción, en el marco de Nyons en Fête y Nyons en scène.

Payaso burlesco

A partir de 8 años Duración: 55 minutos

