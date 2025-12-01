Nickel Nicole Place du Docteur Bourdongle Nyons
Nickel Nicole Place du Docteur Bourdongle Nyons samedi 27 décembre 2025.
Nickel Nicole
Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons Drôme
Début : 2025-12-27 15:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Un solo de rire et d’émotion, proposé dans le cadre de Nyons en Fête et de Nyons en scène.
Clown burlesque
Tout public à partir de 8 ans Durée 55 minutes
+33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
A solo of laughter and emotion, presented as part of Nyons en Fête and Nyons en scène.
Burlesque clown
For all ages 8 and up Running time: 55 minutes
German :
Ein Solo voller Lachen und Emotionen, das im Rahmen von Nyons en Fête und Nyons en scène angeboten wird.
Burlesker Clown
Für alle ab 8 Jahren Dauer: 55 Minuten
Italiano :
Un assolo di risate ed emozioni, nell’ambito di Nyons en Fête e Nyons en scène.
Clown burlesco
Per tutti a partire dagli 8 anni Durata: 55 minuti
Espanol :
Un solo de risa y emoción, en el marco de Nyons en Fête y Nyons en scène.
Payaso burlesco
A partir de 8 años Duración: 55 minutos
L’événement Nickel Nicole Nyons a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale