Nico Dey • Loïs Verne • Good Afternoon SUPERSONIC Paris mardi 26 août 2025.

NICO DEY (22h00)

(Rock – Paris, FR)

Baigné dans une culture Rock 60’s et 70’s dès son enfance dans une famille franco-américaine, Nico Dey, basé à Paris, est un auteur-compositeur versatile ayant une large palette d’influences allant de Neil Young au Brian Jonestown Massacre. Sa patte sonore est caractérisée par des riffs incisifs et une voix sans filtre.

Sorti en Avril 2024 et enregistré en live, son 1er EP « Corpse of Kimbro, Face A» présente 4 titres mélodieux autour de rythmiques transcendantes.

Il vient de sortir son 2ème EP ce mois d’Avril : la Face B du 1er contenant 6 titres dans la continuité d’un songwriting aux inspirations Blues et Rock mêlant des textures crades à des guitares cristallines.

Les 3 influences : Black keys, Neil Young & Ryan Adams

LOÏS VERNE (21h00)

(Rock alternatif – Amiens, FR)

Loïs Verne, c’est un duo rock énergique originaire d’Amiens, formé par PRZ au chant, guitare et piano, et D.TeX à la batterie. Leur univers oscille entre lumière et obscurité, à la croisée d’une pop moderne et d’un rock à l’état brut — quelque part entre Twenty One Pilots, Yungblud et Imagine Dragons. Depuis leurs débuts, ils livrent sur scène des lives intenses et sincères, portés par une énergie contagieuse. Après deux EPs bien accueillis, ils reviennent cet automne avec Vol.3, qui marque un tournant vers un rock alternatif plus brut et affirmé. Dès la rentrée, ils entament une série de concerts entre Amiens et Paris, déterminés à faire résonner ce nouveau projet.

Les 3 influences : Twenty One Pilots, Yungblud, Imagine Dragons

GOOD AFTERNOON (20h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Good Afternoon est un groupe de rock franco-britannique mêlant des racines Parisiennes, italiennes à une énergie Liverpoolienne, quelque part entre les riffs bruts des Arctic Monkeys, la mélancolie des Radio Free Alice et l’élan foutraque des Babyshambles.

Après avoir fait vibrer des salles comme La Bellevilloise, Le Supersonic, L’International ou encore le Pop-Up du Label, on est aujourd’hui en pleine construction de notre premier EP (sortie prévue courant 2025).

Notre nouveau single « Queen and the Tearaway.. » est sorti récemment, et marque un virage dans notre son : plus affirmé, plus direct, mais toujours empreint de nos obsessions mélodiques et de cette urgence scénique qui nous habite.

Les 3 influences : Arctic Monkeys, Radio Free Alice, Babyshambles

Jeudi 28 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Le mardi 26 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

