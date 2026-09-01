Nico Lamoneyrie – Dans le noir, nos ombres se touchent encore Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre L'Art Dû · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Nico Lamoneyrie – Dans le noir, nos ombres se touchent encore
Dimanche 27 septembre 2026 de 20h à 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 20:00:00
fin : 2026-09-27 21:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dans le noir, nos ombres se touchent encore : un spectacle de stand-up
« On nous a appris à devenir adultes, mauvaise nouvelle : le monde pour lequel on a grandi n’existe plus… oups. »
Le temps d’un spectacle, Nicolas dissèque nos petites lâchetés et nos grandes solitudes avec une certitude : même dans le noir le plus profond, on n’est jamais vraiment seul. (et il parle de lui à la 3eme personne aussi … le boulard du gars) .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In the dark, our shadows still touch: a stand-up show
L’événement Nico Lamoneyrie – Dans le noir, nos ombres se touchent encore Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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