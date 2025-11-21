Nico Santiago Group Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély
Nico Santiago Group Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély vendredi 21 novembre 2025.
Nico Santiago Group
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
Date(s) :
2025-11-21
AMBIANCE FESTIVE QUI MÊLE LES MUSIQUES CARIBÉENNES & CUBAINES & FLAMENCO & VARIÉTÉ POP LATINE & UNE MIXITÉ GÉNIALE DES STYLES
.
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
FESTIVE ATMOSPHERE BLENDING CARIBBEAN & CUBAN MUSIC & FLAMENCO & LATIN POP & A BRILLIANT MIX OF STYLES
German :
FESTLICHE ATMOSPHÄRE, DIE KARIBISCHE & KUBANISCHE MUSIK & FLAMENCO & LATIN POP VARIETY & EINEN GENIALEN STILMIX VEREINT
Italiano :
UN’ATMOSFERA FESTOSA CHE MESCOLA MUSICA CARAIBICA E CUBANA, FLAMENCO E POP LATINO E UN BRILLANTE MIX DI STILI
Espanol :
AMBIENTE FESTIVO CON MÚSICA CARIBEÑA, CUBANA, FLAMENCO, POP LATINO Y UNA BRILLANTE MEZCLA DE ESTILOS
L’événement Nico Santiago Group Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme