Nico Santiago Group Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély vendredi 21 novembre 2025.

Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

AMBIANCE FESTIVE QUI MÊLE LES MUSIQUES CARIBÉENNES & CUBAINES & FLAMENCO & VARIÉTÉ POP LATINE & UNE MIXITÉ GÉNIALE DES STYLES
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18  aujardindo17@gmail.com

English :

FESTIVE ATMOSPHERE BLENDING CARIBBEAN & CUBAN MUSIC & FLAMENCO & LATIN POP & A BRILLIANT MIX OF STYLES

German :

FESTLICHE ATMOSPHÄRE, DIE KARIBISCHE & KUBANISCHE MUSIK & FLAMENCO & LATIN POP VARIETY & EINEN GENIALEN STILMIX VEREINT

Italiano :

UN’ATMOSFERA FESTOSA CHE MESCOLA MUSICA CARAIBICA E CUBANA, FLAMENCO E POP LATINO E UN BRILLANTE MIX DI STILI

Espanol :

AMBIENTE FESTIVO CON MÚSICA CARIBEÑA, CUBANA, FLAMENCO, POP LATINO Y UNA BRILLANTE MEZCLA DE ESTILOS

