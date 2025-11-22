Nico Santiago Group Session 2 Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély

Nico Santiago Group Session 2

Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

Date(s) :

2025-11-22

AMBIANCE FESTIVE MUSIQUES CARIBÉENNES & CUBAINES & FLAMENCO & VARIÉTÉ POP LATINE & UNE MIXITÉ GÉNIALE DES STYLES ENSOLEILLÉS

.

Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com

English :

FESTIVE ATMOSPHERE CARIBBEAN & CUBAN MUSIC & FLAMENCO & LATIN POP & A BRILLIANT MIX OF SUNNY STYLES

German :

FESTLICHE STIMMUNG KARIBISCHE & KUBANISCHE MUSIK & FLAMENCO & LATIN POP VARIETÉ & EIN GENIALER MIX AUS SONNIGEN STILEN

Italiano :

ATMOSFERA FESTOSA MUSICA CARAIBICA E CUBANA, FLAMENCO, POP LATINO E UN BRILLANTE MIX DI STILI SOLARI

Espanol :

AMBIENTE FESTIVO MÚSICA CARIBEÑA & CUBANA & FLAMENCO & POP LATINO & UNA BRILLANTE MEZCLA DE ESTILOS SOLEADOS

L’événement Nico Santiago Group Session 2 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme