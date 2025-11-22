Nico Santiago Group Session 2 Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély
Nico Santiago Group Session 2 Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély samedi 22 novembre 2025.
Nico Santiago Group Session 2
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
2025-11-22
AMBIANCE FESTIVE MUSIQUES CARIBÉENNES & CUBAINES & FLAMENCO & VARIÉTÉ POP LATINE & UNE MIXITÉ GÉNIALE DES STYLES ENSOLEILLÉS
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
FESTIVE ATMOSPHERE CARIBBEAN & CUBAN MUSIC & FLAMENCO & LATIN POP & A BRILLIANT MIX OF SUNNY STYLES
German :
FESTLICHE STIMMUNG KARIBISCHE & KUBANISCHE MUSIK & FLAMENCO & LATIN POP VARIETÉ & EIN GENIALER MIX AUS SONNIGEN STILEN
Italiano :
ATMOSFERA FESTOSA MUSICA CARAIBICA E CUBANA, FLAMENCO, POP LATINO E UN BRILLANTE MIX DI STILI SOLARI
Espanol :
AMBIENTE FESTIVO MÚSICA CARIBEÑA & CUBANA & FLAMENCO & POP LATINO & UNA BRILLANTE MEZCLA DE ESTILOS SOLEADOS
L’événement Nico Santiago Group Session 2 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme