NICO WAYNE TOUSSAINT – LA LUNA NEGRA Bayonne

NICO WAYNE TOUSSAINT Début : 2026-06-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Si « on a tous quelque chose en nous de Tennessee », Nico Wayne Toussaint prétend avec son nouveau trio nous rappeler qu’on a tous quelque chose de Mississippi : une flamme, une énergie, une volonté de partager, de s’amuser, d’oublier, de se laisser emporter par les rythmes du blues, le gras des guitares, les cris de l’harmonica, la ferveur d’une voix. Les pieds bougent, les mains clapent, la sueur coule. On se sent heureux et libéré.C’est le MiSSSippi Trio sur scène.Avec : Nico Wayne Toussaint (guitare, harmonica, chant), Rémi Grangé (basse), Julien Feugas (batterie)Nico Wayne Toussaint est d’ici, et pourtant de là-bas un peu aussi. Des États-Unis qu’il sillonne depuis 30 ans, il rapporte un blues authentique, généreux et direct qui l’a fait grandir et murir au fil des années.L’harmoniciste-chanteur devenu guitariste cultive ce sens de la scène et du partage propre aux grands showmen du genre.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64