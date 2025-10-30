Nicodème a un problème TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Nicodème a un problème TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 15:00 – 15:40

Gratuit : non 10€ tarif unique Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Nicodème a un problème, est une odyssée de la barrière du jardin au ruisseau et retour, pour tenter de voir plus loin que le bout de son nez. Cristine Merienne, harpiste, chanteuse, conteuse, nous mène par le bout du nez, nous fait chanter et on adore ça.Une histoire pleine de rebondissements et de chansons participatives qui parle du dépassement de soi, de l’altérité et de la question de trouver sa place. Jeune public à partir de 3 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/