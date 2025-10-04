NICOLAS BALDEYROU & LE QUATUOR CAMBINI – SALLE GAVEAU Paris

NICOLAS BALDEYROU & LE QUATUOR CAMBINI – SALLE GAVEAU Paris samedi 4 octobre 2025.

NICOLAS BALDEYROU & LE QUATUOR CAMBINI Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans ce programme consacré à Mozart, le clarinettiste Nicolas Baldeyrou révèle toute l’élégance, la tendresse et l’art du dialogue du compositeur à travers des chefs-d’œuvre de la musique de chambre. Artiste virtuose et polyvalent, il dévoile ici un volet de son projet discographique ambitieux : l’intégrale des œuvres de Mozart avec clarinette sur instruments d’époque, pour le label Alpha. Entouré du Quatuor Cambini-Paris, spécialiste de l’interprétation sur instruments historiques et partenaire fidèle, Baldeyrou propose un voyage nuancé au coeur de l’univers mozartien. Le programme débute avec le Quatuor avec clarinette K.378, suivi du Quatuor à cordes en ré mineur K.421, seul quatuor en mode mineur dédié à Haydn. Il culmine avec le Quintette pour clarinette et cordes K.581, sommet de la musique de chambre, d’une poignante douceur et d’une lumineuse sérénité.Nicolas Baldeyrou, clarinette Le Quatuor CambiniJulien Chauvin, 1er violonKarine Crocquenoy, 2è violonPierre-Eric Nimylowycz, altoAtsushi Sakai, violoncelleQuatuor avec clarinette K.378 ;Quatuor à cordes en ré mineurK.421 ; Quintette pourclarinette et cordes K.581— Wolfgang Amadeus MozartDurée : 1h20

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75