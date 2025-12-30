NICOLAS BENOIT LA NOUVELLE SEINE Paris

NICOLAS BENOIT Début : 2026-03-04 à 19:30. Tarif : – euros.

Comment vivre dans un monde qui valorise la violence masculine, la surperformance et les mecs qui mangent des canettes dans le Guiness Book des records ?Dans un spectacle comique mêlant stand-up et musique, Nicolas questionne la brutalité de notre société.Avec sa folie et son énergie communicative, il interroge la masculinité, le végétarisme et notre rapport au travail. Une performance solaire et émancipatrice qui redonne l’énergie de lutter.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75