Nicolas Blampain et le Quatuor Hanson Châteauroux

Nicolas Blampain et le Quatuor Hanson

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Début : Vendredi 2025-10-31

2025-10-31

Les compositions de Nicolas Blampain, qui a plutôt l’habitude d’oeuvrer en solo, se trouvent sublimées par le quatuor à cordes et sa rythmique. Cette rencontre à la croisée des chemins, entre fingerstyle, classique et jazz, crée une signature personnelle qui dépeint des paysages.

L’inhabituelle collaboration entre Nicolas Blampain, guitariste fingerstyle aux accents de folk américain, et le jeune Quatuor Hanson, très remarqué et multidistingué dans le monde du classique, est une création originale sous la houlette de son arrangeur et contrebassiste de jazz Tristan Loriaut, accompagné de Stéphane Édouard et de ses percussions évoquant les musiques du monde.

En première partie, Raphaël Faÿs, référence de la guitare jazz manouche et flamenco, présente le monde gitan et sauvage du jazz à la Django allié au fier et puissant flamenco andalou. .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

Nicolas Blampain?s solo compositions are enhanced by the string quartet and its rhythm section. This meeting at the crossroads of fingerstyle, classical and jazz creates a personal signature that depicts landscapes.

German :

Die Kompositionen von Nicolas Blampain, der eher als Solist auftritt, werden durch das Streichquartett und seine Rhythmik sublimiert. Diese Begegnung am Scheideweg zwischen Fingerstyle, Klassik und Jazz schafft eine persönliche Handschrift, die Landschaften abbildet.

Italiano :

Le composizioni di Nicolas Blampain, che tende a lavorare da solo, sono arricchite dal quartetto d’archi e dalla sua sezione ritmica. Questo incontro all’incrocio tra fingerstyle, classica e jazz crea una firma personale che ritrae paesaggi.

Espanol :

Las composiciones de Nicolas Blampain, que suele trabajar en solitario, se ven realzadas por el cuarteto de cuerda y su sección rítmica. Este encuentro en la encrucijada del fingerstyle, la clásica y el jazz crea una firma personal que retrata paisajes.

