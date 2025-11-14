Nicolas Dautricourt & friends – Concerto pour violon de Tchaïkovsky LE BAL BLOMET Paris

Nicolas Dautricourt & friends – Concerto pour violon de Tchaïkovsky LE BAL BLOMET Paris vendredi 14 novembre 2025.

Le Concerto pour violon en ré majeur, op. 35 de y est la seule œuvre pour violon jamais écrite par l’auteur russe, tandis qu’il en a écrit trois pour le piano.

Les trois mouvements qui composent la pièce, respectivement un Allegro moderato, une Canzonetta – Andante et un Finale – Allegro Vivacissimo (« Joyeux, Chansonnette et Joyeusement très animé »), comme il est écrit dans la partition, trahissent une joie et une euphorie qui imprègnent tout le concerto : en effet, le Concerto pour violon de Tchaïkovsky repose sur une mélodie chantante qui s’intensifie progressivement, pour ensuite éclater dans un climax majestueux.

En raison de ses difficultés techniques, les deux premiers dédicataires de la pièce (les violonistes Leopold Auer et Adolph Brodsky) s’étaient refusés à la jouer. Toutefois, on pourrait dire que malgré ses difficultés, ou justement à cause d’elles, le Concerto pour violon représente l’aboutissement le plus inspiré d’une parenthèse, tout aussi lumineuse que brève, dans la vie de Tchaïkovsky.

Une version exceptionnelle du concerto pour violon de Tchaïkovsky dans une réduction avec sextet à cordes, par l’un des plus grands solistes de sa génération

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 25 EUR

Tarif réduit : 20 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

