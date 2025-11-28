Nicolas-David Paris : Incroyable Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-31 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Médiumnité & humour Si vous pensez avoir déjà vu ce genre de spectacle… vous allez comprendre, très vite, que ce n’est pas le cas. Il y a des humoristes. Il y a des médiums. Mais un spectacle qui mêle les deux en faisant rire, puis bascule dans de vraies captations médiumniques sur le public, en direct, sans complice, sans filet… ça n’existait pas. Dans « Incroyable », Nicolas-David Paris démonte les clichés, caricature sans concession, raconte sa vie de médium avec un humour brûlant, et soudain l’invisible entre en scène. Des messages surgissent pour des spectateurs tirés au hasard. La salle retient son souffle. Chaque représentation est différente, car le public change tout. On vient par curiosité, pour “voir”. On repart en disant : “Il faut que tu y ailles. Tu ne vas pas croire ce que j’ai vécu.” Ce n’est pas qu’un spectacle, c’est une expérience qu’on vit, maintenant ou jamais… car ce qui arrivera ce soir n’arrivera plus jamais ! Un spectacle de Nicolas-David Paris & Rémi DevalMise en scène : Rémi Deval Représentations les 31 mars et 1er avril 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com