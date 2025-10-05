NICOLAS ET LE SORTILEGE DE NOEL – PELOUSSE PARADISE Ales

Il y a fort fort longtemps, au royaume brûlant d’Héliante, vivait la terrible Reine Héliodore, une souveraine aussi capricieuse qu’infernale, qui détestait Noël plus que tout. Un jour, par un puissant sortilège, elle supprime l’hiver et fait disparaître Noël de toutes les mémoires…Mais Nicolas, son jeune valet courageux, refuse de laisser faire. Il se lance dans une aventure magique aux côtés du Grand Mage, de Dame Nature et de la douce fée Éric. Avec l’aide des enfants, ils vont tenter de restaurer l’hiver et de ramener la magie de Noël au royaume.Un spectacle plein d’humour, de fantaisie et d’émotion, à vivre en famille dès 3 ans.Dates : 21, 22, 23 et 24 décembre 2024 à 15hLieu : Pélousse Paradise – 3 rue Josué Louche, 30100 Alès

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30