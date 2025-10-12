Nicolas Gardel | Mano Figa Concert Millau en Jazz

1bis Avenue Alfred Merle Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

De retour avec ses valises pleines de musiques afrocaribéennes et autres flamenco, Nicolas Gardel invite à voyager dans son histoire, entre Europe et Amérique du Sud.

Nicolas Gardel | Mano Figa

Lieu Théâtre de la Maison du Peuple

Nicolas Gardel revient avec un nouveau projet musical autobiographique dans lequel il rend hommage à sa mère et à ses origines.

Il se rappelle ses voyages en Amérique du Sud, il évoque sa tante, Manolita, qui a fui la dictature franquiste et lui a offert ce petit pendentif en bois orné d’or la Mano Figa , symbole de la Rome Antique et adopté par toute l’Amérique du Sud.

Nicolas Gardel Trompette, composition

Arthur Guyard Piano

Thibaud Soulas Contrebasse

Julien Garin Percussions

Tarifs

Plein 18€

Réduit 1 15€ (élèves du CRDA et des écoles de musique de Millau)

Réduit 2* 13€

Gratuit pour les moins de 10 ans

*Tarif réduit 2 moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux et de l’AAH. Si le justificatif n’est pas présenté, le tarif plein sera appliqué. Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas d’annulation.

Billetterie

www.millaujazz.fr | au local de Millau en Jazz | à l’Office de Tourisme Millau Grands Causses

Autour du spectacle

Stage de pratique amateure animé par Nicolas Gardel et Julien Garin.

Le stage est organisé en partenariat avec le Département de l’Aveyron. Inscription auprès de Mikaël Chamayou en début d’année 2026.

Restitution en première partie du concert de Nicolas Gardel .

1bis Avenue Alfred Merle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 47 info@millaujazz.fr

English :

Back with his suitcases full of Afro-Caribbean and flamenco music, Nicolas Gardel invites us to travel through his history, between Europe and South America.

German :

Zurück mit seinen Koffern voller afrokaribischer Musik und anderem Flamenco lädt Nicolas Gardel zu einer Reise in seine Geschichte zwischen Europa und Südamerika ein.

Italiano :

Di ritorno con le sue valigie piene di musica afro-caraibica e flamenco, Nicolas Gardel vi invita a viaggiare nella sua storia, tra Europa e Sud America.

Espanol :

De vuelta con sus maletas llenas de música afrocaribeña y flamenco, Nicolás Gardel le invita a viajar a través de su historia, entre Europa y Sudamérica.

