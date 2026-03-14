Nicolas Giraud ‘PULSE’ Feat. Jean-Jacques Elangué JASS CLUB PARIS Paris
Nicolas Giraud ‘PULSE’ Feat. Jean-Jacques Elangué JASS CLUB PARIS Paris samedi 11 avril 2026.
Après plus de vingt ans aux côtés de Tony Allen, il continue d’explorer ce qu’il a appris de lui : la pulsation comme moteur et comme point d’ancrage. Batterie, trompette, claviers et basse deviennent les outils d’un même mouvement, un terrain où chacun cherche le rythme juste.
Ici, pas de démonstration : tout se joue dans la circulation des énergies, dans l’équilibre entre maîtrise et lâcher-prise. Avec PULSE’, Nicolas Giraud propose une expérience immersive à vivre pleinement sur scène.
Jorge Vistel / trompette
Jean-Jacques Elangué / saxophone
Thomas Celnik / claviers
Fabricio Nicolas Garcia / basse
Nicolas Giraud / batterie
Nicolas Giraud présente ‘PULSE’, un projet à la croisée de Afrobeat, du jazz et de l’électro !
Le samedi 11 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le samedi 11 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T19:30:00+02:00_2026-04-11T20:30:00+02:00;2026-04-11T21:30:00+02:00_2026-04-11T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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