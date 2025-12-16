Nicolas Giraud PULSE Feat Jorge Vistel / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Après plus de vingt ans aux côtés de Tony Allen, il continue d’explorer ce qu’il a appris de lui : la pulsation comme moteur, comme point d’ancrage. Batterie, trompette, claviers et basse deviennent les outils d’un même mouvement, un terrain où chacun cherche le rythme juste.

PULSE avance sans démonstration, porté par l’idée que la musique respire mieux quand elle reste ouverte. Nicolas y suit la ligne transmise par Tony Allen : laisser la pulsation guider, laisser les idées circuler. Une soirée pour entrer dans cette dynamique et sentir comment un héritage peut devenir une matière personnelle.

Jorge Vistel / trompette

Thomas Celnik / claviers

Payam Ghasemi / basse

Nicolas Giraud / batterie

Nicolas Giraud présente PULSE, un projet où Afrobeat, jazz et électro se croisent naturellement.

Le vendredi 02 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/