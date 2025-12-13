Nicolas Giraud PULSE Feat Jorge Vistel / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Après plus de vingt ans aux côtés de Tony Allen, il continue d’explorer ce qu’il a appris de lui : la pulsation comme moteur, comme point d’ancrage. Batterie, trompette, claviers et basse deviennent les outils d’un même mouvement, un terrain où chacun cherche le rythme juste.
PULSE avance sans démonstration, porté par l’idée que la musique respire mieux quand elle reste ouverte. Nicolas y suit la ligne transmise par Tony Allen : laisser la pulsation guider, laisser les idées circuler. Une soirée pour entrer dans cette dynamique et sentir comment un héritage peut devenir une matière personnelle.
Jorge Vistel / trompette
Thomas Celnik / claviers
Payam Ghasemi / basse
Nicolas Giraud / batterie
Nicolas Giraud présente PULSE, un projet où Afrobeat, jazz et électro se croisent naturellement.
Le vendredi 02 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.
