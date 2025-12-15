Nicolas Giraud PULSE Feat Jorge Vistel JASS CLUB PARIS PARIS

Nicolas Giraud PULSE Feat Jorge Vistel Vendredi 2 janvier 2026, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-02T19:30:00+01:00 – 2026-01-02T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-02T22:30:00+01:00 – 2026-01-03T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Nicolas Giraud présente PULSE, un projet où Afrobeat, jazz et électro se croisent naturellement. Après plus de vingt ans aux côtés de Tony Allen, il continue d’explorer ce qu’il a appris de lui : la pulsation comme moteur, comme point d’ancrage. Batterie, trompette, claviers et basse deviennent les outils d’un même mouvement, un terrain où chacun cherche le rythme juste. PULSE avance sans démonstration, porté par l’idée que la musique respire mieux quand elle reste ouverte. Nicolas y suit la ligne transmise par Tony Allen : laisser la pulsation guider, laisser les idées circuler. Une soirée pour entrer dans cette dynamique et sentir comment un héritage peut devenir une matière personnelle. **Jorge Vistel** / trompette **Thomas Celnik** / claviers **Payam Ghasemi** / basse **Nicolas Giraud** / batterie *22h30* Jam session Jazz/Afrobeat ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/242-Nicolas-Giraud-PULSE-Feat-Jorge-Vistel?session=242 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/243-Nicolas-Giraud-PULSE-Feat-Jorge-Vistel?session=243 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/244-Nicolas-Giraud-PULSE-Jam-session?session=244 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Nicolas Giraud présente PULSE, un projet où Afrobeat, jazz et électro se croisent naturellement.Après plus de vingt ans aux côtés de Tony Allen, il continue d’explorer ce qu’il a appr … Afrobeat Jazz