Nicolas Grandjean et Joachim Larroque en concert à Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc
Nicolas Grandjean et Joachim Larroque en concert à Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 7 novembre 2025.
Nicolas Grandjean et Joachim Larroque en concert à Livres Books & Co
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tous les premiers vendredis du mois, d’octobre à mai, Livres Books & Co vous propose une soirée concert au rez-de-chaussée de la librairie.
Ce mois-ci, Nicolas Grandjean (saxophone) et Joachim Larroque (guitare) nous interprèteront avec talent des standards de jazz.
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com
English :
Every first Friday of the month from October to May, Livres Books & Co hosts a concert evening on the first floor of the bookshop.
This month, Nicolas Grandjean (saxophone) and Joachim Larroque (guitar) perform jazz standards.
German :
Jeden ersten Freitag im Monat, von Oktober bis Mai, bietet Livres Books & Co einen Konzertabend im Erdgeschoss der Buchhandlung an.
In diesem Monat werden Nicolas Grandjean (Saxophon) und Joachim Larroque (Gitarre) uns mit Talent Jazzstandards vortragen.
Italiano :
Ogni primo venerdì del mese, da ottobre a maggio, Livres Books & Co propone una serata di concerti al piano terra della libreria.
Questo mese, Nicolas Grandjean (sassofono) e Joachim Larroque (chitarra) ci regaleranno una talentuosa interpretazione di standard jazz.
Espanol :
Cada primer viernes de mes, de octubre a mayo, Livres Books & Co ofrece una velada de conciertos en la planta baja de la librería.
Este mes, Nicolas Grandjean (saxofón) y Joachim Larroque (guitarra) nos ofrecerán una talentosa interpretación de estándares de jazz.
