Nicolas Guillemot – Nicolas s’affirme – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 23 mai 2025 21:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 21:00 –

Gratuit : non 18 € – 23 € Billetterie :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-upQuand un introverti s’exprime et extériorise enfin, il n’y a plus de filtre ni de retenue. Nicolas est gentil et ça l’emmerde. Entre deux spectacles pour enfants, juste avant son troisième petit déjeuner, Nicolas vous emmène dans les recoins décalés de ce qui se passe dans sa tête.On y découvre une écriture aussi fine que son humour. Il livre le portrait d’un jeune homme qui se cherche et qui réfléchit avant de parler, parfois trop. De l’opération d’un testicule au trouble alimentaire en passant par ses relations intimes, Nicolas veut rire de tout avec naïveté, dérision et impertinence.Représentations du 20 au 24 mai 2025, à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr