NICOLAS JULES EN CONCERT AU FESTIVAL LA PRIMA DELS POÈTAS

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Nicolas Jules fête ses 30 ans de hors piste poétique et musical. Au compteur, 2500 concerts et une douzaine d’albums qui ne cherchent pas à parler à tous mais à chacun. Seul ou accompagné, il a créé une œuvre sans masque, surprenante, singulière, sensible, de drame et de comédie mélangée. Une référence en la matière (Longueur d’ondes). Ne cède en rien ni à la mode ni à la facilité (Télérama). Il est vivant et drôle, sait mettre en scène des émotions simples, sans tomber dans le pathos; et surtout, phénomène rare, Nicolas Jules ne ressemble à personne (Libération) .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com

