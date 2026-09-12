Nicolas Moro Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 19:30 –
Gratuit : non Prix libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif) Prix libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif)Réservations sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/nicolas-moroEn réservant sur HelloAsso, vous participerez au tirage au sort pour bénéficier du remboursement de votre place !ou par mail à uneautrescene@gmail.com ou par téléphone 0766423020 ou billetterie sur place Tout public
Ce Poitevin est auteur-compositeur et multi-instrumentiste. Seul en scène, guitare, banjo, mandoline, il mêle chanson à texte façon Brassens et blues à la Johnny Cash. Un seul en scène plein d’humour et de poésie.Buffet partagé après le concert, chacun peut apporter quelque chose à boire, ou à manger, s’il le souhaite.Ouverture des portes à 18h45.
Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Nantes 44300
0766423020 https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/nicolas-moro
Afficher la carte du lieu Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- IMPRO CONTENDERS – Saison 4, Mystère Comedy Club, Nantes 12 septembre 2026
- Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité, Cité des Congrès, Nantes 12 septembre 2026
- Match D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal – Garges, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes 12 septembre 2026
- Shake Them All en concert, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes 12 septembre 2026
- Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME », Salle Paul Fort Nantes, Nantes 12 septembre 2026