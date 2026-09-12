Nicolas Moro Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 19:30 –

Gratuit : non Prix libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif) Prix libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif)Réservations sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/nicolas-moroEn réservant sur HelloAsso, vous participerez au tirage au sort pour bénéficier du remboursement de votre place !ou par mail à uneautrescene@gmail.com ou par téléphone 0766423020 ou billetterie sur place Tout public

Ce Poitevin est auteur-compositeur et multi-instrumentiste. Seul en scène, guitare, banjo, mandoline, il mêle chanson à texte façon Brassens et blues à la Johnny Cash. Un seul en scène plein d’humour et de poésie.Buffet partagé après le concert, chacun peut apporter quelque chose à boire, ou à manger, s’il le souhaite.Ouverture des portes à 18h45.

Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Nantes 44300

0766423020 https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/nicolas-moro



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