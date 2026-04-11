Nicolas Offenstadt invité des Rencontres de la MMSH Librairie Les Arcenaulx Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Nicolas Offenstadt invité des Rencontres de la MMSH

Samedi 11 avril 2026 de 18h30 à 20h. Librairie Les Arcenaulx 25 Cr Honoré d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Petit État de 16 millions d’habitants, la République démocratique allemande (RDA) n’a vécu que 41 ans. Née de la guerre froide, en 1949, disparue en 1990, elle n’en a pas moins suscité bien des espérances, celles d’une autre Allemagne .

Petit État de 16 millions d’habitants, la République démocratique allemande (RDA) n’a vécu que 41 ans. Née de la guerre froide, en 1949, disparue en 1990, elle n’en a pas moins suscité bien des espérances, celles d’une autre Allemagne , et nourri de grandes ambitions, y compris sur la scène internationale.



Pendant des années, Nicolas Offenstadt a sillonné l’ex-RDA pour écouter ses habitants, observer les traces de ce monde éphémère, et ramasser ses archives abandonnées. Son ambition est de reprendre l’histoire de cette nation dans une perspective globale mais aussi de rendre compte de la façon dont ses citoyens ont subi, modelé ou rejeté les contraintes d’un régime autoritaire, jusqu’à la chute finale. Raconter l’histoire de la RDA, c’est revenir sur un demi-siècle d’histoire européenne et mondiale.



Le travail de l’auteur ne s’arrête pas à la chute du mur de Berlin. Il analyse également les années qui ont suivi l’unification et esquisse des réponses aux questions actuelles que reste-t-il de la RDA aujourd’hui ? Pourquoi ses territoires voient-ils fleurir l’extrême droite ? .

Librairie Les Arcenaulx 25 Cr Honoré d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A small state of 16 million inhabitants, the German Democratic Republic (GDR) only lasted 41 years. Born out of the Cold War in 1949, it disappeared in 1990, but nonetheless raised many hopes for a different Germany .

L’événement Nicolas Offenstadt invité des Rencontres de la MMSH Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille