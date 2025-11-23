LES GROS PATINENT BIEN – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

LES GROS PATINENT BIEN – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours dimanche 23 novembre 2025.

LES GROS PATINENT BIEN Début : 2026-01-07 à 20:30. Tarif : – euros.

SAS AZ PROD PRÉSENTE : LES GROS PATINENT BIENMolière 2022 du meilleur spectacle de théâtre public ! Après Bigre, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feud’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de « cartoons » et d’une épopée shakespearienne.Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.La presse en parle :« On est conquis » LE MONDE« Irrésistible » LES INROCKS« Un délire cartoonesque jamais vu sur scène » LE PARISIEN« Un spectacle drôle et poétique, plein de générosité » RFI« Une comédie espiègle, à nulle autre pareille » TELERAMA« Une vivifiante cure de rire » LA CROIX« Hilarant » FRANCE INTER« Ils déchainement des tempêtes de rires » L’OBS« Inoubliable » LE BONBON

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37