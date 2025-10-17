NICOLAS PEYRAC – ESPACE ALHAMBRA Vittel

NICOLAS PEYRAC – ESPACE ALHAMBRA Vittel vendredi 17 octobre 2025.

213 PRODUCTIONS PRESENTE : NICOLAS PEYRACLES ACOUSTIQUES IMPROVISÉES 2025Nicolas PEYRACCette envie là me trottait dans la tête depuis longtemps, partir avec ma guitare pour revenir à l’essentiel, à l’idée même de l’écriture, quelques mots etquelques notes, et plus de notion d’arrangements, de production…Et raconter, et dire pourquoi telle chanson a vu le jour… en profiter pour chanter ces titres cachés au fond d’albums, ces chansons qui font uneexistence, un parcours, une vie, pour sortir enfin des idées préconçues et de ces chansons qu’on vous colle au front comme si jamais vous n’en aviez faitd’autres…Et se permettre de changer de chanson selon l’humeur du jour parce que le concert s’intitule Les Acoustiques Improvisées et que ce n’est pas par hasard..

ESPACE ALHAMBRA 223 RUE DE METZ 88800 Vittel 88