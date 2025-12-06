NICOLAS ZOG dans GOOD VIBES – 70 places – THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

NICOLAS ZOG dans GOOD VIBES – 70 places Début : 2025-12-06 à 19:00. Tarif : – euros.

NICOLAS ZOG dans GOOD VIBESDynamique et attachantAvec tendresse et humour, Nicolas nous transporte dans son univers de trentenaire célibataire. Mêlant absurde et autodérision, il raconte son quotidien de jeune adulte, un peu dépassé, mais toujours sincère.Une visite immobilière devient une épreuve d’endurance, un date un entretien d’embauche, une balade en forêt un voyage mystique.L’énergie d’un clown, la lucidité d’un philosophe et la maladresse d’un mec normal.

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75