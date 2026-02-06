Nicole Chaillat, Maryvonne Lorgere et Dany exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Nicole Chaillat, Maryvonne Lorgere et Dany exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-23

Nicole Chaillat invite Maryvonne Lorgeré et Dany pour une exposition collective réunissant peinture et sculpture. Trois univers artistiques singuliers, entre matière, couleur et sensibilité contemporaine.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 38 51 chaillat.nicole@orange.fr

English :

Nicole Chaillat invites Maryvonne Lorgeré and Dany for a group exhibition of painting and sculpture. Three singular artistic universes, between matter, color and contemporary sensibility.

