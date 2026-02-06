Nicole Chaillat, Maryvonne Lorgere et Dany exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Nicole Chaillat invite Maryvonne Lorgeré et Dany pour une exposition collective réunissant peinture et sculpture. Trois univers artistiques singuliers, entre matière, couleur et sensibilité contemporaine.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 38 51 chaillat.nicole@orange.fr
English :
Nicole Chaillat invites Maryvonne Lorgeré and Dany for a group exhibition of painting and sculpture. Three singular artistic universes, between matter, color and contemporary sensibility.
