Nicoletta & Choeur Gospel Alençon

Nicoletta & Choeur Gospel

53 Grande Rue Alençon Orne

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

2026-04-10

La chanteuse Nicoletta donnera un concert exceptionnel vendredi 10 avril 2026 à la basilique Notre-Dame d’Alençon (Orne) pour présenter un tour de chant baptisé Nicoletta & Chœur Gospel 2026 .

Renseignements au 0609755121

Billets en vente chez Music’ Alençon (cour Clémenceau) et également à la FNAC, E.LECLERC, CULTURA, CARREFOUR, CORA, SUPER U .

53 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 09 75 51 21

