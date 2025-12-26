Nicoletta & Choeur Gospel Alençon
53 Grande Rue Alençon Orne
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 22:00:00
La chanteuse Nicoletta donnera un concert exceptionnel vendredi 10 avril 2026 à la basilique Notre-Dame d’Alençon (Orne) pour présenter un tour de chant baptisé Nicoletta & Chœur Gospel 2026 .
Renseignements au 0609755121
Billets en vente chez Music’ Alençon (cour Clémenceau) et également à la FNAC, E.LECLERC, CULTURA, CARREFOUR, CORA, SUPER U .
53 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 09 75 51 21
