NICOLETTA ET CHOEUR GOSPEL 2026 – CATHEDRALE SAINT PIERRE Lisieux

NICOLETTA ET CHOEUR GOSPEL 2026 Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans le cadre de sa nouvelle Tournée Acoustique des Cathédrales et des Églises 2026 avec son pianiste et un chœur, le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CATHEDRALE SAINT PIERRE PLACE FRANCOIS MITTERAND 14100 Lisieux 14