NICOLETTA LES ACOUSTIQUES GOSPEL Locminé

NICOLETTA LES ACOUSTIQUES GOSPEL

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Dans le cadre de sa nouvelle Tournée 2025/26 Les Acoustiques Gospel , le métissage de NICOLETTA entre sa voix unique, ses grandes chansons et le Gospel.

L’immense RAY CHARLES, qui a repris avec le talent qu’on lui connaît l’un de ses grands succès Il est mort le soleil , disait d’elle Elle est la seule blanche qui a une voix de noire!

Mieux que personne, NICOLETTA entraîne son public au cœur d’un univers musical très personnel où se marient subtilement ses plus belles chansons: Il est mort le soleil, Mamy blue, Un Homme, Liberté mon Amour… au rythme et à l’âme du vrai Gospel et du Negro Spiritual. Elle choisit dans le répertoire noir américain des titres immortels parmi lesquels Oh happy day, Amazing Grace, Nobody knows, Joshua fit the battle of Jericho… Mais pas seulement! Pour la plus grande joie de son public NICOLETTA revisite avec bonheur le répertoire de BREL ou de PIAF, interprète les chants d’espoir écrits par son ami William SHELLER ou encore l’immense Summertime…. Elle offre un final somptueux et puissant avec l’Ave Maria de Gounod!

Jean François Kahn, grand esthète de la chanson française écrit, après avoir vu en avant-première ce spectacle …Nicoletta transcendée, au firmament de son talent, joue divinement de toute l’étendue de ses capacités vocales, en naviguant superbement entre Mahalia Jackson, Edith Piaf et la grande Billie Holiday! … .

Un voyage musical envoutant pour NICOLETTA qui a su imposer un style, son style en cinquante années de scène.

A 16h30, 42 € la place. Billetterie en vente à l’office de tourisme. .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

