Nicolle & Dimes SORTIR 2025-2026

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Nicolle & Dimes SORTIR 2025-2026

Pour ces trois concerts traditionnellement produits chaque mois de décembre par l’AME en partenariat avec HoT CluB, Nicolle Rochelle rendra hommage à ces reines du Blues, de l’Early Soul, du Rythm’n blues que furent Tina Turner, Etta James et -moins connue- Sugar Pie Desanto, qui mettait régulièrement le feu en première partie des shows de James Brown.

Tout public. 21 .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

Nicolle & Dimes: SORTIR 2025-2026

German :

Nicolle & Dimes: SORTIEREN 2025-2026

Italiano :

Nicolle & Dimes: OUT 2025-2026

Espanol :

Nicolle & Dimes: OUT 2025-2026

L’événement Nicolle & Dimes SORTIR 2025-2026 Montargis a été mis à jour le 2025-11-24 par OT MONTARGIS