Nicolle & Dimes SORTIR 2025-2026 Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 21 – 21 – EUR
21
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Pour ces trois concerts traditionnellement produits chaque mois de décembre par l’AME en partenariat avec HoT CluB, Nicolle Rochelle rendra hommage à ces reines du Blues, de l’Early Soul, du Rythm’n blues que furent Tina Turner, Etta James et -moins connue- Sugar Pie Desanto, qui mettait régulièrement le feu en première partie des shows de James Brown.
Tout public. 21 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
