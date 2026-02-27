(NID HAUT, NID BAS), ONICHLIBA Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 16:00 – 16:45

Gratuit : non Jeune Public – Age maximum : 3

Un parcours sensoriel immersifLes artistes proposent aux tout-petits un spectacle à réactions libres. En partageant un même espace qui évoque le nid, lieu douillet propice à la construction de soi et à l’écoute de l’autre, elles invitent les enfants à interagir.Pour les 0-18 moisDurée : 30 minInscription à l’accueil de la médiathèque ou au 02.28.25.25.25Un spectacle dédié aux petitsMouvements, sons et matières emportent les enfants dans l’imaginaire du nid avec un spectacle porté par deux danseuses et une musicienne. Venez découvrir cette performance créée par la Compagnie La Tangente et laissez vos sens s’éveiller.Pour les 0-3 ansDurée : 45 minEntrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 https://www.la-bibliotheque.com



