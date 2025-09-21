« Nid » par la cie Tada – Cherie Domaine de Méréville Le Mérévillois

« Nid » par la cie Tada – Cherie Dimanche 21 septembre, 14h00 Domaine de Méréville Essonne

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Un regard posé sur les oiseaux : leur territoire, leur dimension sociale, leurs comportements, leurs chants, leurs nids. À partir de données scientifiques ornithologiques, les artistes danseurs engageront un geste artistique pour s’imaginer être oiseau…

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

