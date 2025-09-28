NiDS – Cie Star Pilot, Jean-Michel Caillebotte Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-28T16:30:00 – 2025-09-28T20:00:00

Fin : 2025-10-11T12:00:00 – 2025-10-11T20:00:00

Entre ciel et terre

Installées au cœur de Saint-Médard, ces œuvres immersives nous entraînent vers quatre villages vivants où les « nids » prennent vie, bougent, bruissent, chuchotent… À la croisée de l’allégorie et du réalisme, NiDS explore l’habitat nomade comme un miroir de nos sociétés. Entre émotions, surprises et réflexions sur l’altérité, cette installation-spectacle nous invite à regarder autrement ce que l’on croit connaître, avec humour et humanité. Une expérience sensorielle unique !

Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

NiDS de l’artiste plasticien Jean-Michel Caillebotte tisse un lien poétique entre les migrations animales et les trajectoires humaines. exposition vernissage