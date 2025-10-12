Niet Babouchka- Les divagations d’un tordu Nouzonville

Niet Babouchka- Les divagations d’un tordu

Une comédie satirique et décalée, adaptée de la nouvelle “La vieille” (1939) de Daniil Harms.De nos jours à Moscou. Grigori Popov n’aime pas la société actuelle dans laquelle il vit. Néanmoins, il est sur le point de convaincre le plus grand thaumaturge qui refuse d’exploiterson don de réaliser LE miracle, celui qui changera le destin de l’humanité et qui froissera peut-être même Dieu…Mais lorsqu’une étrange vieille dame se présente dans son appartement et meurt soudainement, Popov est alors obligé d’improviser afin de se débarrasser discrètement et au plus vite du cadavre, tout en essayant de mener à bien son projet.Billetterie

English :

A satirical, offbeat comedy adapted from Daniil Harms? 1939 short story The Old Woman . Grigori Popov doesn’t like the society he lives in today. Nevertheless, he is on the verge of convincing the greatest thaumaturge who refuses to exploit his gift to perform THE miracle, the one that will change the destiny of mankind and perhaps even offend God… But when a strange old lady turns up in his apartment and suddenly dies, Popov is forced to improvise in order to dispose of the corpse discreetly and as quickly as possible, while trying to carry out his project.Box office

German :

Eine satirische und schräge Komödie nach dem Roman Die Alte (1939) von Daniil Harms.Moskau in der heutigen Zeit. Grigori Popov ist mit der Gesellschaft, in der er lebt, nicht zufrieden. Dennoch ist er kurz davor, den größten Wunderheiler, der sich weigert, seine Gabe zu nutzen, davon zu überzeugen, DAS Wunder zu vollbringen, das das Schicksal der Menschheit verändern und vielleicht sogar Gott brüskieren wird… Doch als eine seltsame alte Dame in seiner Wohnung auftaucht und plötzlich stirbt, muss Popov improvisieren, um die Leiche diskret und schnell zu entsorgen, während er versucht, sein Projekt zu Ende zu bringen.Tickets

Italiano :

Una commedia satirica e anticonformista adattata dalla novella La vecchia di Daniil Harms del 1939. A Grigori Popov non piace la società in cui vive oggi. Tuttavia, è sul punto di convincere il più grande operatore di miracoli che si rifiuta di sfruttare il suo dono a compiere IL miracolo, quello che cambierà il destino dell’umanità e che forse offenderà Dio… Ma quando una strana donna anziana si presenta nel suo appartamento e muore improvvisamente, Popov è costretto a improvvisare per sbarazzarsi del cadavere in modo discreto e il più rapidamente possibile, cercando di portare a termine il suo progetto

Espanol :

Una comedia satírica y desenfadada adaptada de la novela de 1939 de Daniil Harms, La vieja. A Grigori Popov no le gusta la sociedad en la que vive. Sin embargo, está a punto de convencer al mayor taumaturgo -que se niega a explotar su don- para que realice EL milagro, el que cambiará el destino de la humanidad y quizá incluso ofenda a Dios… Pero cuando una extraña anciana aparece en su piso y muere repentinamente, Popov se ve obligado a improvisar para deshacerse del cadáver discretamente y lo más rápido posible, mientras intenta llevar a cabo su proyecto

