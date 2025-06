Night & Bulles Jazz avec Lady Groovy Saumur 11 juillet 2025 19:00

Maine-et-Loire

Night & Bulles Jazz avec Lady Groovy 110 route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 21:00:00

2025-07-11

Le jazz prend vie avec Lady Groovy, chanteuse à la voix envoûtante vous embarque dans un voyage musical.

110 route de Montsoreau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 13 32 boutique@gratienmeyer.com

English :

Jazz comes to life as Lady Groovy, a singer with an enchanting voice, takes you on a musical journey.

German :

Der Jazz wird lebendig mit Lady Groovy, einer Sängerin mit einer bezaubernden Stimme, die Sie auf eine musikalische Reise mitnimmt.

Italiano :

Il jazz prende vita con Lady Groovy, una cantante dalla voce incantevole, che vi accompagna in un viaggio musicale.

Espanol :

El jazz cobra vida cuando Lady Groovy, una cantante con una voz encantadora, te lleva en un viaje musical.

L’événement Night & Bulles Jazz avec Lady Groovy Saumur a été mis à jour le 2025-06-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME