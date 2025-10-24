NIGHT FEVER – BEE GEES NIGHT FEVER – BREST ARENA Brest

NIGHT FEVER – BEE GEES NIGHT FEVER Début : 2026-06-24 à 20:00. Tarif : – euros.

TOURS ARTS PRODUCTIONS PRÉSENTE : BEE GEES NIGHT FEVERL’hommage ultime aux BEE GEESConsidéré comme l’un des meilleurs hommages aux BEE GEES au monde, NIGHT FEVER recrée avec une fidélité exceptionnelle l’univers du mythique trio. Depuis 2007, le groupe enchaîne les concerts à guichets fermés à travers toute l’Europe et apparaît régulièrement dans de nombreuses émissions de télévision.L’engouement du public est impressionnant : presque chaque représentation affiche complet ! Leur mission ? Interpréter les plus grands succès des Bee Gees avec une authenticité totale, tout en insufflant à chaque spectacle une énergie et une émotion uniques.Inspiré du légendaire concert “ONE NIGHT ONLY” de 1997 à Las Vegas, NIGHT FEVER a créé un show spectaculaire qui a redéfini les standards dans le monde des tributes.En 2022, même la star allemande Andrea Berg a fait appel au groupe pour son 30? anniversaire de carrière, enregistrant avec eux le célèbre IMMORTALITY de Céline Dion, sorti en Amazon Special sur son EP.En invitée exceptionnelle, Tertia Botha, artiste sud-africaine à la voix puissante et émotive, révélée avec le groupe Preluders (400 000 albums vendus) et acclamée dans de grandes productions internationales comme Bodyguard – The Musical, Sister Act, Dirty Dancing ou West Side Story. Elle s’est également produite aux côtés de prestigieux orchestres, dont la Philharmonie du Vogtland, et apportera à NIGHT FEVER une dimension vocale et artistique unique, pour un moment de grâce et d’émotion qui viendra couronner le spectacle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BREST ARENA BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 Brest 29