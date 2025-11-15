NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde
NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde samedi 15 novembre 2025.
NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Enfilez vos paillettes et préparez vos plus beaux pas de danse NIGHT FEVER arrive !
Vous ne serez pas qu’un spectateur… vous serez sur la piste !
! Mange Debout Pas de Siège !
Avec les Swings, plongez directement dans l’âge d’or du disco, là où les boules à facettes tournaient sans fin et où chaque soir était une fête. Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de nos danseuses, de notre chanteur et de notre DJ, et devenez, le temps d’une soirée, la star du dance-floor.
Formule Spectacle seul 34,70 €
Formule Spectacle + Tapas 54,70 €*
*34,70 € concert + 20 € tapas boissons non incluses
Offrez-vous une petite pause gourmande avant le concert avec une sélection de tapas préparée par Le Café de Paris. .
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)
German : NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)
Italiano :
Espanol : NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)
L’événement NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-02 par Brive Tourisme