NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Enfilez vos paillettes et préparez vos plus beaux pas de danse NIGHT FEVER arrive !

Vous ne serez pas qu’un spectateur… vous serez sur la piste !

! Mange Debout Pas de Siège !

Avec les Swings, plongez directement dans l’âge d’or du disco, là où les boules à facettes tournaient sans fin et où chaque soir était une fête. Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de nos danseuses, de notre chanteur et de notre DJ, et devenez, le temps d’une soirée, la star du dance-floor.

Formule Spectacle seul 34,70 €

Formule Spectacle + Tapas 54,70 €*

*34,70 € concert + 20 € tapas boissons non incluses

Offrez-vous une petite pause gourmande avant le concert avec une sélection de tapas préparée par Le Café de Paris. .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)

German : NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)

Italiano :

Espanol : NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard)

L’événement NIGHT FEVER SPECTACLE DANSANT (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-02 par Brive Tourisme