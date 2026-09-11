Night Fever-Spectacle dansant & Tapas (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde
samedi 14 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Night Fever-Spectacle dansant & Tapas (Le Cabaret Gaillard)
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 21:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Enfilez vos paillettes et préparez vos plus beaux pas de danse NIGHT FEVER arrive !
Vous ne serez pas qu’un spectateur… vous serez sur la piste !
Avec les Swings, plongez directement dans l’âge d’or du disco, là où les boules à facettes tournaient sans fin et où chaque soir était une fête. Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de nos danseuses, de notre chanteur et de notre DJ, et devenez, le temps d’une soirée, la star du dance-floor.
Apprenez une chorégraphie funky aux côtés des artistes
Testez vos oreilles lors d’un blind test survolté
Et terminez la soirée en apothéose lors d’un final disco endiablé
Au programme les rythmes irrésistibles des Bee Gees, l’énergie d’ABBA, la voix légendaire de Donna Summer, sans oublier le groove imparable de Michael Jackson.
Strass, paillettes, costumes flamboyants… NIGHT FEVER vous promet une immersion totale dans l’univers étincelant .
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Night Fever-Spectacle dansant & Tapas (Le Cabaret Gaillard)
L’événement Night Fever-Spectacle dansant & Tapas (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-01 par Brive Tourisme
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