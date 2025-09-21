NIGHT IN THE MUSEUM SPECIAL JOURNEES EUROPEENNES Kreol West Indies Guadeloupe Saint-François

12€ par personne incluant l’Open bar pour la soirée. Possibilité de restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T01:30:00 – 2025-09-21T05:30:00

Fin : 2025-09-21T01:30:00 – 2025-09-21T05:30:00

Soirée NIGHT IN THE MUSEUM, à partir de 19h30 avec concert de jazz en quartet , Performances artistiques et live painting. Exposition collective (plus de 80 artistes pour plus de 500 oeuvres d’art). Participation de 12€ par personne incluant l’Open bar pour la soirée. Possibilité de restauration sur place

Kreol West Indies Guadeloupe Route de la pointe des chateaux, Saint-François Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe Concept d'exposition historique, sorte de machine à remonter le temps, mêlant les arts contemporains et les objets du patrimoine, scénographie originale reconstituant chaque période préhistorique et historique, par strates chronologiques « civilisation précolombiennes », « flibuste et piraterie », « outils et objets traditionnels », et « les années 1940 ».

Soirée artistique au Kreol west indies

©KREOLWESTINDIES