NIGHT KOLOR BY CASSOU Canet 12 juillet 2025 07:00

Hérault

NIGHT KOLOR BY CASSOU Espace de Loisirs Saint-Martin Canet Hérault

La Night Kolorz est une soirée caractérisée par ses couleurs phosphorescentes et ses musiques actuelles.

Au programme des effets spéciaux, un spectacle « light UV », des performances et de nombreux goodies.

Des objets lumineux seront distribués aux participants, qui pourront se faire maquiller gratuitement avec des cosmétiques spéciaux, révèles par la lumière noire.

Buvette et petite restauration.

Accès libre. .

Espace de Loisirs Saint-Martin

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40 accueilcanet.mairie@wanadoo.fr

English :

The Night Kolorz is an evening characterized by phosphorescent colors and contemporary music.

German :

Die Night Kolorz ist ein Abend, der sich durch seine phosphoreszierenden Farben und seine aktuelle Musik auszeichnet.

Italiano :

La Night Kolorz è una serata all’insegna dei colori e della musica contemporanea.

Espanol :

The Night Kolorz es una velada de colores resplandecientes y música contemporánea.

