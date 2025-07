Night party 80’s au Chevet de Saint Barnard Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère

Night party 80’s au Chevet de Saint Barnard

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Début : Vendredi 2025-08-08 19:30:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Venez profiter d’une soirée sur le thème des années 80 au Chevet de Saint Barnard ! Et pour mettre l’ambiance, ce sera DJ Bribri aux platines ! Venez nombreux !

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

English :

Come and enjoy an 80s-themed evening at Le Chevet de Saint Barnard! And to set the mood, DJ Bribri will be on the decks! Come one, come all!

German :

Genießen Sie einen Abend mit dem Thema der 80er Jahre im Chevet de Saint Barnard! Für die richtige Stimmung sorgt DJ Bribri an den Plattentellern! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a godervi una serata a tema anni ’80 al Chevet de Saint Barnard! E per dare inizio alla festa, DJ Bribri sarà in pista! Venite tutti!

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada ochentera en el Chevet de Saint Barnard Y para que empiece la fiesta, DJ Bribri estará a los platos Venid todos

