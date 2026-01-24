Night Party Saint-Renan
Night Party Saint-Renan samedi 7 février 2026.
Night Party
Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07 23:30:00
2026-02-07
La Compagnie d’Ici et d’Ailleurs vous invite à une soirée 100% nostalgie, dédiée aux années 90 et 2000. Sortez vos tenues les plus fun et préparez-vous à danser sur un flash-back musical.
Début du repas et de la soirée à 18h30, soirée seule à 21h30. Tarifs 18€ avec repas, 12€ pour les moins de 12 ans, 8€ sans repas. .
Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 21 83 03 66
English : Night Party
