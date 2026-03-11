Night party

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Venez profiter d’un repas animé suivi d’une soirée dansante sur le thème musical des années 70 à nos jours. Repas organisé par le traiteur Florence Raynal et animation proposée par DJ Karlain.

Au menu salade composée, rougail saucisses, poire belle hélène et café offert.

Réservation limitée au 07 70 08 11 81 (Claudine), dernier délai 11 avril. 8 .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

Come and enjoy a lively meal followed by an evening of dancing on a musical theme from the 70s to the present day. Meal organized by caterer Florence Raynal and entertainment provided by DJ Karlain.

