Night Shift Le Grand Café – centre d’art contemporain Saint-Nazaire 14 mars – 10 mai Entrée libre

De Djeddah à Shenzhen en passant par les États-Unis, l’exposition filme la face cachée de nos jours à l’heure de l’ultramoderne solitude.

Paul Heintz développe un travail autour du film et de l’installation, entre documentaire et fiction, où le réalisme est souvent remis en jeu par les personnages eux-mêmes. Sans donner de clés de lecture, il tisse ses récits dans une narration très ouverte autour de questions sociétales. Le rapport à l’autorité et la soumission au pouvoir sont des sujets récurrents dans ses réflexions, toujours menées de manière distanciée et poétique.

Au Grand Café, les trois séries d’œuvres présentées rejouent ces thématiques en évoquant particulièrement la question du travail à l’heure de la mondialisation et des nouveaux médias. De Djeddah à Shenzhen en passant par les États-Unis, l’exposition Night Shift filme la face cachée de nos jours à l’heure de l’ultramoderne solitude. Dans ce Travail de nuit, de film en film, d’histoire en histoire, se dessinent subtilement des chemins de dissidence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-05-10T19:00:00.000+02:00

https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/

Le Grand Café – centre d’art contemporain 2 place des Quatre Z’Horloges Saint-Nazaire, Loire-Atlantique Ville Port Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique



